  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
خسوف القمر

بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

الأزهر والأقصى

بيان عاجل من «الأزهر» ردًا على اقتحام المسجد الأقصى

عقارات

حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة

رونالدو

مُعاقبة كريستيانو رونالدو بالسجن عامين

خسوف القمر

كل ما تريد معرفته عن خسوف القمر

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطينيين وإصابة 246 برصاص الاحتلال في غزة

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

رئيس الفلبين

موافقة تاريخية.. رئيس الفلبين يصادق على إقامة حكم ذاتي للمسلمين

لأول مرة.. موعد ظهور «ساسي» في مران الزمالك

الرياضة

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لأول مرة منذ 15 عامًا.. 4 مليارات جنيه فائضًا في الموازنة

#

وزارة البيئة: الحوت الأزرق ضل الطريق ودخل مياه البحر الأحمر

#

صحيفة إسرائيلية تدافع عن المصريين الحاضرين ذكرى «التأسيس»

#

أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة

المصريون

الزمالك

مرتضى

ساسي

ينتظم التونسي فرجاني ساسي، المنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق  الأبيض، بداية من غد السبت، حيث حصل الفريق على راحة سلبية اليوم الجمعة بعد خوض ودية الإنتاج الحربى.

وكان ساسي وقع للزمالك 3 مواسم أمس الخميس، وأوضح مرتضى منصور لفرجانى ساسى، أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية يتحمل ما يقرب من 90% من راتبه وستحول تلك القيمة المالية لحسابه البنكى على أن يحصل بعد توقيع العقود على المتبقى من خزينة نادي الزمالك.

ووعد فرجانى ساسى خلال جلسة مرتضى منصور، أن يكون عند حسن ظن جمهور الزمالك، متمنيًا أن يكون إضافة قوية للفريق الأبيض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حارس تشيلسي يقترب من الانتقال للريال
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» بالصور.. وصول ليفربول إلى «ميتشيجان» لمواجهة مانشستر
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف
» موافقة تاريخية.. رئيس الفلبين يصادق على إقامة حكم ذاتي للمسلمين
» «إسباني» يقترب من تدريب نجوم المستقبل
» عامل يذبح حماته بعد سرقتها
» لأول مرة.. موعد ظهور «ساسي» في مران الزمالك
» حكاية جثة طفل مول الموسكي المتفحمة
» بالفيديو.. «سواطير وسنج ومطاوي» في فرح شعبي بالقاهرة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى