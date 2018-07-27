» لأول مرة.. موعد ظهور «ساسي» في مران الزمالك

27 يوليه 2018 - 06:21 م

ينتظم التونسي فرجاني ساسي، المنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الأبيض، بداية من غد السبت، حيث حصل الفريق على راحة سلبية اليوم الجمعة بعد خوض ودية الإنتاج الحربى.

وكان ساسي وقع للزمالك 3 مواسم أمس الخميس، وأوضح مرتضى منصور لفرجانى ساسى، أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية يتحمل ما يقرب من 90% من راتبه وستحول تلك القيمة المالية لحسابه البنكى على أن يحصل بعد توقيع العقود على المتبقى من خزينة نادي الزمالك.

ووعد فرجانى ساسى خلال جلسة مرتضى منصور، أن يكون عند حسن ظن جمهور الزمالك، متمنيًا أن يكون إضافة قوية للفريق الأبيض.