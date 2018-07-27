» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي

27 يوليه 2018 - 06:38 م

قالت المخرجة سوزان عباس، إنها سافرت مع الفنانة الراحلة سهير حسن (هياتم) إلى رحلة عمرة، لافتة إلى أنها كانت تواظب على الاعتكاف في المسجد النبوي 14 ساعة بشكل متواصل يوميًا.

وكتبت "عباس" في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "صحابي بلغوني ان الفنانة هياتم في ذمه الله.. إن كان صحيحا فرحمها الله رحمه واسعة وغفر ما تقدم وما تأخر من ذنبها وعاملها برحمته لا بعدله وجلست في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومن علامات حسن الخاتمة الموت ليلة أو يوم الجمعة فهنيئا لها".

وأضافت: "كان لي حظ طلوعي معها عمره واشهد لله انها كانت نور علي نور وكنت بحسدها علي قعدتها بالمسجد النبوي بال 14 ساعة متواصلين يوميا.. وكانت تضحك وتقولي حسديني امبارح وانهارده قعدت 17 ساعة عين المحب لا تحسد يابت ياسوزي".

واختتمت المخرجة حديثها داعية: "في جنه رضوان من وإحسان إن شاء الله يا حاجه هياتم".