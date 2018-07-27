» «إسباني» يقترب من تدريب نجوم المستقبل

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المصريون

الدورى العام

نجوم المستقبل

استقر مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل برئاسة محمد الطويلة، على التعاقد مع مدير فني إسباني الجنسية، ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروي خلفًا لضياء السيد.

وقال كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بالفريق، أن مجلس الإدارة يقوم في الوقت الحالي بإنهاء إجراءات وصول المدير الفني الإسباني إلى مصر، تمهيدًا لتوقيع العقود ومن ثم الإعلان فورًا عن اسم المدرب.

وكان ضياء السيد رحل عن نجوم المستقبل بالتراضي بعد الخسارة نتيجة 5/1 من وادي دجلة وديًا، وتم التفاوض مع عماد النحاس ومحمد عودة إلا أن الثنائي اعتذر عن تولى المهمة.


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