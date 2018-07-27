شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

سلط موقع «ميدل إيست أي»، أحد المواقع الإخبارية الضوء على النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ومدى تأثيره على الجمهور الإنجليزي منذ انضمامه إلى صفوف الريدز.

وبحسب موقع «ميدل إيست أي»، يعد صلاح الهرم الرابع في مصر، بسبب مساهماته في إمتاع عاشقي الكرة الإنجليزية حول العالم وجماهير الكرة المصرية خاصة.

وتابع التقرير، أن جماهير الكرة الإنجليزية تعشق الدولي المصري محمد، وأنه غير نظرة تلك الجماهير بالنسبة للدين الإسلامي ومعتنقيه.

وكانت جماهير ليفربول قد أطلقت أغنية لمحمد صلاح تقول فيها "إذا أحرزت مزيدا من الأهداف سأكون مسلما".

وكان صلاح قد حصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، كما حصد لقب هداف البريميرليغ، وأيضا قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، لينهي الموسم مسجلا 44 هدفا بجميع البطولات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عقدا جديدا مدته خمس سنوات مع فريقه ليفربول، براتب إسبوعي يساوي حوالي 200 ألف جنيه إسترليني (263 ألف دولار)، مما يجعله أعلى راتب للاعب في تاريخ النادي.

كما رشح صلاح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليكون بذلك العربي الثالث الذي يرشح لتلك الجائزة بعد رياض محرز الجزائري، ويونس محمود العراقي.

ويتواجد محمد صلاح في معسكر "ليفربول" المشارك في الكأس الدولية للأبطال بأمريكا، كما أحرز هدفا في فوز الريدز على "مانشستر سيتي" بهدفين لهدف خلال البطولة الودية.

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