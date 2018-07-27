بالفيديو.. حكم يطبق تقنية الـ«var» بكاميرا فوتوجرافية

27 يوليه 2018 - 09:12 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه حكم كرة قدم خلال يلجأ إلى كاميرا فوتوجرافية، وذلك للتأكد من دخول الكرة للمرمى، وإقرار شرعية هدف سجله أحد الفريقين.

وكان ذلك بعد أن مزقت الكرة الشباك وظن البعض أنها لم تدخل للمرمى وهو ما حتم على الحكم إيجاد أي طريقة للتأكد من شرعية الهدف حيث قام في الأخير بالاستنجاد بأحد المصورين المتواجدين في الملعب لاحتساب الهدف في الأخير بعد أن تم عرض صور تسجيل دخول الكرة للمرمى عبر كاميرا فوتوغرافية.

وشهدت اللقطة تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث شبها البعض، بطريقة ساخرة، بتقنية الفيديو التي تم استخدامها مؤخرا في كأس العالم 2018.