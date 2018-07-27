تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

27 يوليه 2018 - 09:46 م

توفيت الفنانة هياتم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، بمستشفى مصر الدولي.

ولم تكتب "هياتم" مذكراتها، وتعليقًا على ذلك قالت الراحلة في أحد تصريحاتها الصحفية: "إنها امتنعت عن كتابة مذكراتها بعد عروض كثيرة تلقتها من دور كتب وقنوات فضائية، وذلك بسبب عدم التشهير بأحد وقالت نصا: "حياتي مفتوحة ومادة ثرية وعرض علي من قنوات ودور كتب كثيرة ورفضت، مش ممكن الناس اللي حبتك تشهري بهم، هو شيء رخيص من يقدم على هذه الخطوة، ولم أخف من تهديدات، ولكن حفاظا على أولاد من أحبوني وعائلتهم".

وكانت الفنانة قد أصيبت بورم سرطاني في القولون، وقامت باستئصاله ورغم التحسن النسبي في حالتها لكن لم يسمح الأطباء بمغادرتها ثم تدهورت حالتها الصحية مساء أمس، للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، وتم نقلها للعناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة عقب ظهر اليوم الجمعة.