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لقطات مروعة.. نمر يهاجم أسدا في سيرك

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نمر يهاجم أسدا في سيرك
نمر يهاجم أسدا في سيرك

متابعات - خالد الشرقاوي

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نمر

اسد

سيرك

شهد سيرك بالعاصمة الروسية موسكو لحظات مروعة، بعدما هاجم نمر أسدا خلال عرض شهير للحيوانات، إلا أن إطلاق رصاصة مطاطية في الهواء أنهت المعركة.

ووقع الحادث خلال عرض للأخوين زاباشني، وهما مشهوران بمهارات تدريب الحيوانات.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أحد المشاركين في العرض وهو يقود أسدا عبر الحلبة، في حين قفز نمر كان يجلس على جانب الحلبة فجأة وهاجم الأسد بشراسة.

وألقى النمر، واسمه ديتر، نفسه على الأسد (ديفيد)، بعد أن ألقاه على الأرض، وأخذ يعض عنقه، فيما بدأ أحد المسؤولين في الحلبة بإلقاء الكراسي عليهما، في محاولة لإيقاف الشجار.

وتمكن ديفيد من التخلص من ديتر، وحاول أن يدفعه بعيدا عنه، لكن النمر استمر في ملاحقته، الأمر الذي أثار ذعر بقية الحيوانات التي لاذت بالفرار من الحلبة.

واضطر قائد العرض أسكولد زاباشني إلى إطلاق رصاصة مطاطية في الهواء لإيقاف المعركة.


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