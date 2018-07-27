فحص 1100 حالة فى قافلة طبية بمركز المنيا

27 يوليه 2018 - 10:13 م

نجحت القافلة الطبية فى مجال طب وجراحة الاسنان التابعة لجامعة المنيا بالتنسيق مع مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من فحص 1100 حالة فى مجال الاسنان وصرف الادوية والعلاج اللازم للحلات التى تم فحصها على مدار 3 ايام شملت قرى زهرة والبرجاية وصفط اللبن

وقال الدكتور طارق سعد استاذ جرحة الاسنان بجامعة المنيا و المشرف على القافلة ان الحملة ضمت اطباء من كلية طب الاسنان ومديرية الصحة وقامت الحملة بخلع الضروس ومعالجة الاسنان لاكثر من 1100 حالة بالقرى الثلاث

وكانت قد اعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا عن تنظيم قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج لمرضي الاسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة المنيا

وقال محمد سيد رئيس الوحدة لمحلية لمركز المنيا ان القافلة استمر عملها لمدة ثلاثة أيام بقرى البرجاية وصفط اللبن وزهرة قدمت كافة فحوصات الاسنان والعلاج للمرضي وتاتي بهدف توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين بالقرى