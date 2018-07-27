» حقيقة العلاقة بين خسوف القمر والعاصفة الترابية

27 يوليه 2018 - 10:55 م

نفى عبدالعزيز الحصيني، الخبير السعودي في الأرصاد والفلك، وجود صلة ما بين خسوف القمر والحالة الغبارية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذا الحديث عار عن الصحة تمامًا.



وقال "الحصيني"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية السعودية، مساء الجمعة، إن طول العاصفة الترابية حوالي 1500 كيلو متر، وعرضها 500 كيلو متر، ولازالت تشتد على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية على منطقة القصيم، ومعظم منطقة الرياض بالإضافة إلى الربع الخالي.



ولفت خبير الطقس إلى أن سرعة الرياح وصلت الأن على الشمالية الشرقية ما يقارب 42 كيلو متر في الساعة أما على الرياض نحو 40 كيلو متر، لافتًا إلى أن سرعة الرياح ظهر اليوم وصلت إلى 50 كيلو متر في الساعة؛ وهذه السرعة تعد "قوية" وتثير للأتربة في ظل جفاف الأرض وقلة النبات الموجود في تلك المناطق.



وتوقع أن تستمر العاصفة الترابية الليلة في المملكة، موضحًا أن المناطق الشمالية الشرقية من المملكة نواحي حفر الباطن بدأ يخف عليها الغبار؛ وخلال ساعاتيين ستخف على الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض وشرق القصيم وشمال الشرقية ثم بعد منتصف الليل متوقع أن يخف الغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض أما بالنسبة للربع الخالي ونجران والباحة وعسير متوقع أن تستمر ليوم غدًا.

