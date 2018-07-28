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تصريحات مثيرة لـ"صلاح" عن موسمه الجديد مع ليفربول

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ووكالات

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قال المهاجم المصري محمد صلاح إنه سيواصل التألق في ليفربول الإنجليزي في الموسم الكروي الجديد.
وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، قال صلاح "في العام الماضي حظيت بموسم رائع، عندما يتحدث الناس عني، نعم هناك بعض الضغط لأنه كان الرقم القياسي، و علينا أيضا تقديم نفس الشيء في دوري أبطال أوروبا و الإنهاء في أفضل مركز في البريميرليغ".
وأضاف " أنا فقط أستمر في فعل ما أفعله، أنا سعيد بما أقوم به، لذلك سأظل في مواصلة التألق خلال الموسم الجديد".
وعن زميله نابي كيتا، قال صلاح "في الحصص التدريبية; كان مذهلًا، و أيضًا في المباريات التي لعبها، لعب بشكل جيد جدًا و الجميع يتحدثون عنه جيدًا".
وعن الأجواء في أمريكا، أكد صلاح "الجو في المباراة الأخيرة كان جيد جدًا, هناك الكثير من المصريين في كل مكان، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني أحببت ذلك، هؤلاء هم شعبي و أنا سعيد جدًا بذلك".
ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام في أنفيلد يوم 12 من شهر أغسطس/ آب المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.
وتألق صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، حيث سجل 44 هدفًا وصنع 16. 

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