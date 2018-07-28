» طبيب نفسي يكشف علاقة القمر بالأمراض العقلية

28 يوليه 2018 - 01:23 ص

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن ظاهرة خسوف القمر كونية لا دخل للإنسان بها، معلقًا: "علميًا الخسوف على كل بلاد العالم ومحدش بيدعي بحاجة".

