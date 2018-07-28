نصيحة وجهها مجدي يعقوب لمحمد شرف قبل وفاته .. ورفضها طبيبه

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محمد شرف
محمد شرف

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مجدي يعقوب

محمد شرف

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديمًا للفنان محمد شرف الذي رحل عن دنيانا قبل ساعات قليلة بعد مشاكل في القلب .

وظهر "شرف" في برنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري قبل شهرين من وفاته ، حيث تحدث عن محنة مرضه وكيفية نجاته منها .

وقال "شرف" في البرنامج إن الدكتور مجدي يعقوب أكد له أنه سيحتاج لزراعة قلب جديد نظرًا لتلف قلبه ، إلا أن طبيبه الخاص المشرف على حالته أكد أنه لن يحتاج قلب جديد لكن سوف يحتاج جهاز صغير لتنظيم عمل القلب ، مؤكدًا أنه شعر بالتحسن الشديد في صحته بعد تركيب هذا الجهاز .

وتوفي "شرف" أمس عن عمر يناهز 55 سنة بإحدى مستشفيات الإسكندرية بعد صراع مع المرض .

الفيديو:


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