صحفي يروي أغرب نبوءة أخبره بها محمد صلاح

28 يوليه 2018 - 06:28 ص

روى الصحفي الرياضي عمر عبدالله تفاصيل حوار غريب جمعه بالنجم المصري محمد صلاح قبل 6 سنوات ، وتحديدًا مع بداية رحلة احترافه في بازل السويسري .



ونشر "عبدالله" صورة قديمة له مع "صلاح" ، وعلق عليها قائلًا : "طيب البوست ده أنا حاسس شخصي لحد ما وطويل شوية .. ويمكن ضد التيار السائد اليومين دول .. الصورة دي عمرها 6 سنين وشوية .. وقتها كنت شغال في جريدة الوطن وكنت محرر في قسم الكرة العالمية وبغطي عدد من أندية الدوري منها المقاولون .. وكان في لاعب شاب عنده 19 سنة اسمه محمد صلاح رايح من المقاولون لفريق بازل السويسري .. وكانت علاقتي بيه طيبة جدا وقتها وكنا على تواصل وكان شخص رائع جدا ".



