  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:51 ص
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

"أحلوت فى عينى ومقدرتش أتحكم فى نفسى"

الإعلامي مفيد فوزى

تعليق ناري لـ"مفيد فوزي" عن تحدي "كيكي"

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

صلاح

أول تعليق من "صلاح" عقب عودته لـ"الريدز"

كيكي

"كيكي" يطلب مبلغ خيالي لقيادة الفراعنة

"الدولار" يسجل 18 جنيها بالبنوك

الدولار ينتعش واليورو يرتعش في تعاملات اليوم

أرشيفية

هكذا سقط الطبيب الذئب .. صور 27 مقطعًا خارجًا للمريضات

أول تعليق من "صلاح" عقب عودته لـ"الريدز"

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«كلوب»: «صلاح» خارج حساباتى لهذا السبب

#

أول تعليق لـ«معز مسعود» على زواجه من«شيري»

#

بالفيديو.. أول تعليق لـ"فضل شاكر" على حكم تبرئته

#

أغرب تعليق لـ"مجدي عبد الغني" على هدف "صلاح"

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

أبدى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي سعادته بالعودة إلى الفريق لافتًا إلى أنه يشعر براحة نفسية وجسدية قبل انطلاق الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" مطمئنًا محبيه أن كتفه أصبح أفضل.

ونقل نادى ليفربول، عبر حسابه على موقع تويتر، تصريحات محمد صلاح، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز، أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفى أصبح أفضل".

ونشر موقع ليفربول الرسمى، مقابلة مع النجم محمد صلاح خلال تدريبات الفريق: "لقد قضيت موسما عظيما هنا لست وحدى فقط بل كل الفريق".

وأضاف محمد صلاح، فى مقابلته مع موقع ليفربول: "عندما يتحدث الناس عن محمد صلاح أشعر بالضغط، حيث إنني سجلت رقمًا قياسيًا فى عدد الأهداف المسجلة فى الدوري الإنجليزي والآن أصبح علينا إنهاء الموسم فى مركز أفضل فى الدوري المحلى وتقديم ما قدمناه فى دوري الأبطال من جديد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"
» اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت
» الشركة المنتجة لـ"النوتيلا" تبحث عن "متذوقين" .. هذه شروط الوظيفة
» طبيب نفسي يكشف علاقة القمر بالأمراض العقلية
» روسيا: هذه المواجهة يمكن أن تكون مدمرة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى