  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:49 ص
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

"أحلوت فى عينى ومقدرتش أتحكم فى نفسى"

الإعلامي مفيد فوزى

تعليق ناري لـ"مفيد فوزي" عن تحدي "كيكي"

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

صلاح

أول تعليق من "صلاح" عقب عودته لـ"الريدز"

كيكي

"كيكي" يطلب مبلغ خيالي لقيادة الفراعنة

"الدولار" يسجل 18 جنيها بالبنوك

الدولار ينتعش واليورو يرتعش في تعاملات اليوم

أرشيفية

هكذا سقط الطبيب الذئب .. صور 27 مقطعًا خارجًا للمريضات

بحضور الرئيس..

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

الحياة السياسية

السيسي
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

4 مكاسب متوقعة لمؤتمر الشباب السادس

#

طوارئ في أمن الجيزة لتأمين مؤتمر الرئيس غدًا

#

مبادرة "اسأل الرئيس" تتلقى أكثر من 600 ألف سؤال

#

بث مباشر.. فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني بحضور "ماكرون"

صدى البلد

احمد عكاشة

كيكي

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لفعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب في دورة جديدة من دورات هذه المؤتمرات.

وللمرة الأولى، يشهد المؤتمر الوطني للشباب حضور هذا الكم من المدعوين؛ إذ يصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر إلى نحو 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطني الأكبر من حيث عدد الحضور.

وخلقت هذه المؤتمرات حالة جديدة من التواصل والحوار البناء بين مختلف فئات المجتمع، وبين رجال الدولة ومسئوليها، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمدة يومين السبت والأحد 28 و29 يوليو الجاري.

شاهد البث المباشر..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"
» اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت
» الشركة المنتجة لـ"النوتيلا" تبحث عن "متذوقين" .. هذه شروط الوظيفة
» طبيب نفسي يكشف علاقة القمر بالأمراض العقلية
» روسيا: هذه المواجهة يمكن أن تكون مدمرة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى