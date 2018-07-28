"فيريرو الإيطالية" تغير متذوقيها من موظفين لآخرين من عامة الجمهور

28 يوليه 2018 - 10:03 ص

تبحث مجموعة "فيريرو" الإيطالية التى تنتج أنواعا مختلفة من الحلوى والشيكولاتة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن 60 متذوقا لاختبار المواد الأولية للسكاكر بالشوكولا التي تنتجها فضلا عن منتج "نوتيلا" .

واختارت شركة "فيريرو" للمرة الأولى لهذا العمل من خلال أناس "عاديين" بدلاً من اعتمادها الدائم على موظفين يعملون في القطاع، وجاء في الإعلان الذي نشر عبر موقع "أوبنجوبميتيس": "نبحث عن 60 حكما لنشاطات تتعلق بتذوق سكاكر. نريد أشخاصا يرغبون بتعلم تذوق الكاكاو وبودرة البندق وحلويات أخرى في مراحلها الأولية".

وسيوفر تدريب مجاني لهؤلاء الأشخاص على مدى ثلاثة أشهر اعتبارًا من سبتمبر "بهدف تهذيب حاستي الشم والذوق وتحسين قدرتهم على التعبير عن ما يشعرون به عند تذوقهم منتجات غير منجزة بالكامل".



