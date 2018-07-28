"الجبلاية" يطالب الأمن بـ50 ألف مشجع في لقاء النيجر

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اتحاد الكرة

منتخب مصر

الجبلاية

النيجر

طالب اتحاد الكرة "الجبلاية" الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع في لقاء منتخب مصر أمام النيجر فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 .

ولفت الاتحاد إلى أن هذا المطلب متعلق بنقل اللقاء من استاد القاهرة إلى استاد برج العرب.

وتلقى اتحاد الكرة مؤخرًا معلومات تفيد بصعوبة إقامة اللقاء فى استاد القاهرة الذى يشهد عملية إصلاحات حاليا، وأنه لن يكون جاهزا لاستضافة أى مباريات قبل شهر أكتوبر المقبل، وهو ما دفع اتحاد الكرة للمطالبة بحضور 50 ألف مشجع، خاصة وأنه لا بديل عن الفوز بهذا اللقاء بعد الخسارة فى المباراة الأولى بالتصفيات أمام تونس بهدف نظيف.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 8 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة مصر والنيجر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تقام بمشاركة 24 فريقا لأول مرة فى التاريخ.

وخسرت مصر مباراتها الأولى في التصفيات بهدف نظيف أمام منتخب تونس.

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