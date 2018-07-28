ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

عمرو محمد
هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الرئيس االراحل جمال عبد الناصر، حيث أكد أن عصره لم يكن به خير.
وتابع خلال تحذير وجهه له أحد متابعيه، بدعابة، قائلًا: "ما بلاش يا نجيب بيه الكلام في السياسية وملكش دعوة بعبد الناصر أنت لسه عايش في خيره".
فيما رد ساويرس بقوله: "حلوة قوى خيره دى، هو ساب فيها خير".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نجيب" حيث قالت ليلي نجيب: "للأسف أنه مش بس ماسبش خير ده كمان حكم علي الأجيال اللي بعده وإلى الآن ندفع تمن إللي عمله وتحاسب كمان علي المشاريب، لك الله يا مصر".
وأضاف آخر: "عبد الناصر عمل اللي عليه وتحية كبيرة لشخص مثله كفاية أنه منهبش وحط فى جيبه".
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