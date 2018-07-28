» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول

28 يوليه 2018 - 10:11 ص

عقب اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، على دهان حمار بلدي ليشبه الحمار الوحشي في الحديقة الدولية، قائلا: "تصرف غير مسئول وغير حضاري".

وأكد "سلطان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، أنه تم إحالة الواقعة للنيابة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأوضح مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، أن متعهد الحديقة هو المسئول عن الواقعة، وسيتم فسخ العقد معه، بالإضافة إلى أنهم في انتظار قرار النيابة.