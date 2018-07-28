إزالة 243 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمدن وقرى القليوبية

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عن نجاح الأسبوع الأول لفعاليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات التى تتم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

فقد قامت الأجهزة التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء بمشاركة رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية (الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والآثار وهيئة الأوقاف والطرق والكبارى) بشن حملة مكبرة على مدار الستة أيام حيث تمت إزالة عدد 243 حالة وهى عبارة عن إقامة سملات خرسانية على سطح الأرض الزراعية وكافتيريات ومبانى بالطوب وأكشاك صاج وأسوار حديدية سيارات وقاعة أفراح ومعدية.

وقد أكد المحافظ استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تمامًا على كل التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفي سياق متصل كان قد عقد المحافظ اجتماعات موسعة بكل الأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية للمحافظة للتأكيد من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وكذا التأكد من التنفيذ طبقًا للقانون ومراعاة البعد الإنسانى، مؤكدًا استمرار الحملة على كل مراكز ومدن المحافظة لإزالة كل التعديات واسترداد حق الدولة.

مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل بكل مركز ومدينة للبدء فورا فى تنفيذ قرارات الإزالة بالاشتراك مع جهات الولاية ومديرية الأمن.