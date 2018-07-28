بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

28 يوليه 2018 - 11:07 ص

شارك الإعلامي الساخر باسم يوسف في تحدي رقصة "كيكي" التي اجتاحت مؤخرًا جميع دول العالم بسبب مشاركة الكثير من المشاهير في هذا التحدي.

ونشر باسم يوسف عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو له من داخل سيارته وهو يستمع لأغنية "in my feelings" للمطرب الكندي دريك، وعلى خلاف باقي المشاركين في الرقصة لم يخرج "يوسف" من السيارة واكتفى بالضحك والرقص في نهايته.

يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

شاهد الفيديو..



