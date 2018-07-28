تعرف على جدول أعمال اليوم الأول لمؤتمر الشباب

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التعليم

عبد الفتاح السيسي

جامعة القاهرة

مؤتمر الشباب

استراحة

ضم جدول أعمال اليوم الأول لمؤتمر الشباب السادس  بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والذي يقام على مدار يومين السبت والأحد 28 و29 يوليو داخل جامعة القاهرة، جلستين لأهم القضايا التي ستناولها هذا المؤتمر.

ويبدأ اليوم  بالجلسة الافتتاحية والتي تستغرق  ساعة واحدة، وبعدها استراحة لمدة نصف ساعة، ويعد ذلك جلسة مخصصة لإستراتيجية بناء الإنسان المصري،  ثم استراحة الغذاء، وفى نهاية اليوم الأول جلسة إستراتيجية تطوير التعليم.

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