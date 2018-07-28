» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها

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نرمين صفر
نرمين صفر

وكالات- محمد الخرو

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احتفلت الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر، بعيد الجمهورية على طريقتها الخاصة حيث ظهرت فى مقطع فيديو بـ"مايوه بكيني" فوق سطح منزلها رافعة العلم الوطني ما أثار الجدل حولها.

ونشرت "صفر" الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقالت في تدوينة لها: "عيد الجمهورية كل عام وتونس والمرأة التونسية بخير".

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 238 ألف مشاهدة على فيس بوك.

وفي وقت لاحق أعادت صفر نشر صورتها مع العلم إلى جانب عدد من مشاهير الغرب يحملون العلم بنفس الطريقة.

هذا وقد لاقت نرمين انتقادًا كبيرًا من أبناء القطاع الفنّي والسياسي فيما ساندها البعض الآخر أمثال القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون الذي قال على صفحته في فيس بوك "الإهانة الحقيقية للراية الوطنية وللشهداء الذين سقطوا تحتها هي ذلك المريض أو المريضة الذي لا يجد الدواء الضروري ليبقى على قيد الحياة، هي الماء المقطوع في هذه الحرارة القاسية على مناطق كثيرة ومظلومة من بلادنا، هي غلاء الأسعار الذي لا يطاق للطبقة الوسطى فضلا عن الزواولة، هي انهيار العملة الوطنية، هي المسئولون الذين يغلبون مصالحهم الفئوية والشخصية على مصلحة البلد، هي الشباب الذي تدفعه الظروف القاسية ليرمي نفسه إلى الموت غرقا، هي الشباب الذي تبتلعه جماعات الإرهاب لتحوله آلة للقتل، هي عشرات الألوف من العقول التونسية المهاجرة في نزيف تاريخي، هي مليون عاطل عن العمل لا يهتم بهم أحد".

ومن جهة أخرى، ظهرت امرأة في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أنها عمة نرمين من أجل الرد على الهجمة الشرسة التي طالت العائلة على خلفية الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.

وقالت العمة "إن نرمين لا تمثلهم كعائلة صفر ولا تشرفهم، مؤكدة أنها غادرت منزل العائلة منذ زمن ولم تعد تربطهم بها أيّ علاقة".

ولفتت إلى "أن نرمين لم تكن في حالة طبيعية عند ظهورها عارية في الفيديو، لافتة إلى أنّها إما تعانى من مشاكل نفسية أو جراء تناولها لمواد مخدرة".

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما أقدمت عليه نرمين صفر هو جريمة يعاقب عليها القانون لانتهاك العلم التونسي أو أي علم أجنبي.

فيما ساند آخرون الفنانة التونسية معتبرين أن ما قامت به نرمين لا يحتاج كل هذه الضجة فهي أحبت أن تحتفل بالعيد الوطني على طريقتها الخاصة.

وامتنعت "المصريون" عن نشر فيديو رقصة "نرمين" بسبب ما يحتويه من مشاهد إباحية.

شاهد الفيديو..


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