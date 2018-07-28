  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
وفاة 1000 معتقل تحت التعذيب في سجون بشار

وفاة 1000 معتقل تحت التعذيب في سجون بشار

طارق الزومروعاصم عبد الماجد

إحالة الزمر وعبد الماجد للمفتي

ارشيف

"السيسي" يقرر ترقية وزير الدفاع لرتبة فريق أول

اعدام

بالأسماء.. تفاصيل إحالة 73 من قيادات الإخوان للمفتى

باسم يوسف

بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

الرئيس السيسي

مفيد فوزي: "اليوم يجلس الأب بين أولاده"

زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

إحالة "البلتاجي" و"العريان" للمفتى

صورة الخبر

فضيحة "الحمار الوحشي" تتصدر الصحف الأجنبية

السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

المالية: 17.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«المالية»: المراجعة الرابعة لـ«صندوق النقد».. نوفمبر المقبل

#

"المالية": ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين

#

الصين تستورد سلعًا بثمانية تريليونات دولار في 5 سنوات

#

تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار

وزير المالية

محمد معيط

النموالاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، موضحًا أن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الإيردات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي.

 وعلي الجانب الآخر فيما يتعلق باستعادة الانضباط المالي أوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف.

وقال ان القيادة السياسية مهتمة أيضًا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة كما  نسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة اوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقًا لسعر الصرف.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ولم يتبقى سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج.

وقال د.معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتا الي الاتفاق علي طرح جزء من اسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة في تنمية مواردها.

وردا على سؤال حول متي يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، أكد وزير المالية أنه لايمكن  انكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير في محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائي وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من ازمات .

من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه للمرة الاولى منذ 15 عام يتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة تجاوز الـ  4مليارات جنيه حيث ارتفعت الايرادات العامة للعام المالي الماضي بنسبة 20% وهي نسبة اكبر من نمو المصروفات التى ارتفعت بنسبة 18% فقط لتسجل 1.2تريليون جنيه.

وعن صندوق مصر السيادي قال احمد  كجوك انه تم تأسيسه بهدف تنمية مواردنا غير الضريبية وإيجاد موارد إضافية للدولة حيث سيسمح هذا الصندوق للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول العامة غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وبصورة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.

وفي السياق ذاته قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة أن الفترة الحالية تركز علي تحسين آليات العمل في قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات الوزارات الأخرى والمحافظات وقطاعات الدولة والتطبيق الدقيق للقوانين بما يضمن العدالة ومكافحة التهرب الضريبي وفى نفس الوقت الانتقال بخطوات متسارعة الى تطوير الأداء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاة الوالد المتوفى فى المنام صلاح حال لأبنائه
» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى