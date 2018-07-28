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صلاة الوالد المتوفى فى المنام صلاح حال لأبنائه

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أبي رحمه الله جالس معي في شقتي وقام ليصلي، وكان أخي يقضي حاجته بالحمام. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ما يرى الإنسان من الأموات والديه أحدهما أو كلاهما ورؤيا الأب خير لك وتفريج كرب وزوال هم، والوالد يصلى فإن كان يصلى فى المكان الذي كان يصلى فيه أيام حياته دل ذلك على صلاح حال أبنائه، و حسن دينهم من بعده، لأنه فى دار الحساب وليس فى دار عمل.

ولو كنت تقصد أنه صلى فى موضع غير الذى كان يصلى فيه أيام حياته دل ذلك على أنه وصل إليه ثواب وأجر أعمال الخير التى كان يعملها فى الدنيا أو أجر صدقة تصدق بها. ووجود أخوك فى الحمام يقضى حاجته يبدو أنه في هم وسيزول همه وتُقضى حاجته وهو أيضاً يسعى لقضاء أمر و سوف يحققه قريباً إن شاء الله والله أعلم وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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