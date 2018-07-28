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سورى يحصل على المرتبة الأولى فى تركيا

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عمرو محمد-متابعات

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حصل الطالب السوري، محمود الأبرش، على المرتبة الأولى فى كلية التكنولوجيا بجامعة صقاريا شمال غربي تركيا، ليكون بذالك أول طالب أجنبي يتفوق في هذه الكلية على زملائه، بمن فيهم الأتراك.

وقال الأبرش (23 عاما)، في مقابلة مع الأناضول، إنه عندما كان في الصف الثالث الثانوي اضطر لترك والده في سوريا، ومغادرتها إلى السعودية برفقة والدته وشقيقه التوأم، هربا من الحرب.

وأضاف أنه لم يتمكن من إكمال تحصيله الجامعي في السعودية، فسافر إلى تركيا برفقة شقيقه، حيث حضر دورات لتعلم اللغة التركية في مدينة إسطنبول، من ثم نال قبولا في قسم هندسة الميكاترونيك بكلية التكنولوجيا في جامعة صقاريا.

لم يكن الفصل الدراسي الأول في الجامعة مبشرًا للطالب السوري، لكن باجتهاده ومثابرته غير الوضع تمامًا.

الأبرش قال إنه اجتاز كل مواده الدراسية بدرجات قليلة في الفصل الدراسي الأول، إلا أنه تدارك الأمر، ونجح في إحراز المرتبة الأولى في قسمه بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أنه استمر في تفوقه خلال السنوات التالية، وكان يقضي وقته حتى المساء يوميًا داخل المكتبة خلال السنتين الأولى والثانية من دراسته، إذ كانت لغته التركية لا تسعفه كثيرا.

وقال: "كنت أدرس المناهج باللغة الإنجليزية أولا ومن ثم باللغة التركية، وهذا الأمر كان يشعرني بتعب شديد، لكني حصدت ثمار تعبي في النهاية ".

وأردف: "بعد نجاحي في المواد الأساسية في الصفين الأول والثاني، استمررت في دراستي بتفوق كبير في الصفين الثالث والرابع".

وبسعادة وفخر، قال إنه نجح عند التخرج في إحراز لقب أول طالب أجنبي يحقق المرتبة الأولى في كلية التكنولوجيا .

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