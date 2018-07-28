"السيسى" يوجه رسالة للمصريين

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"السيسي" يقرر ترقية وزير الدفاع لرتبة فريق أول

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الحياة السياسية

وزير الدفاع
جانب من قرار الرئيس ترقية وزير الدفاع لرتبة فريقأول

محمد الخرو

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الرئيس

السيسي

البطل

الفريق محمد زكي

فريق اول

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، التحية للشعب المصري، والذي وصفه في تدوينته بـ"البطل"، وتحدث عن العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة.

وأعلن الرئيس السيسى على صفحته، عن ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول، كما قام بنشر بعض الصور خلال وضع "كتافات" رتبة الفريق أول.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المؤتمر السادس للشباب من جامعة القاهرة.

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