  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
صورة المتهم

القبض على "راقص كيكي" بمدينة نصر

صلاح

حملة جديدة لمساندة "صلاح"

صورة الخبر

السبب وراء مقتل مهندس "سد النهضة"

وزير الدفاع

"السيسى" يوجه رسالة للمصريين

يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الكسوف

بالفيديو.. يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الخسوف

الملك سلمان

قرار ملكي جديد للملك سلمان

وفاة 1000 معتقل تحت التعذيب في سجون بشار

وفاة 1000 معتقل تحت التعذيب في سجون بشار

البنك المركزي

المركزي يطرح غدًا أذون خزانة بـ16 مليار جنيه

طارق الزومروعاصم عبد الماجد

إحالة الزمر وعبد الماجد للمفتي

ارشيف

"السيسي" يقرر ترقية وزير الدفاع لرتبة فريق أول

بالفيديو.. يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الخسوف

الصفحة الأخيرة

يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الكسوف
يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الكسوف

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "القرموطي" يؤدي صلاة الخسوف على الهواء

#

"الأوقاف" تخصص 5813 ساحة لصلاة عيد الأضحى

#

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة؟

#

إمام التراويح يؤدي الصلاة بدون مصلين..لهذا السبب

السعودية

مراسم زفافه

فهد عايض النفج

صلاة الكسوف

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحفل زفاف بالسعودية يظهر قيام عدد كبير من المدعوين للحفل، وهم يؤدون صلاة الخسوف بشكل جماعي بعد أن تم إيقاف فقرات احتفالية.

مقطع الفيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال عدد من المدعوين للحفل وأقارب العريس إن فهد عايض النفج قرر إلغاء فقرات العرضة والشيلات (نوع من الغناء غير المصحوب بالموسيقى)، من حفل عرسه، كي تقام صلاة الخسوف خلال حدوثه.

ولاقت مبادرة الشاب السعودي إشادات واسعة، وأضافت لخسوف القمر في السعودية مزيدًا من الأهمية والإثارة والمتابعة، حيث تابع السعوديون في الهواء الطلق أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخسوف الكلي.

يذكر أنه تم مشاهدة الخسوف أمس بالعين المجردة على مدى ساعتين تقريبًا، في أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، حيث بدا خلالها قرص القمر بلون أحمر أرجواني لأن الأرض ستقع بينه وبين الشمس، وتمنع سقوط أشعة الأخيرة عليه وفق علماء الفلك.

الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» في جنازة شرف.. لم يحضر أحد
» تأجيل محاكمة متهم بالتجمهر بعين شمس
» بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب
» أردوغان يرسل طائرة خاصة لإسعاف هذا الداعية
» الذهب يرتفع في الأسواق ليسجل هذا الرقم
» صلاة الوالد المتوفى فى المنام صلاح حال لأبنائه
» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى