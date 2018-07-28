» تأجيل محاكمة متهم بالتجمهر بعين شمس

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أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة المتهم محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014 بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 12 أغسطس المقبل

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

أحالت النيابة ىالعامة، فى وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس.

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