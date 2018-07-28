  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
صورة المتهم

القبض على "راقص كيكي" بمدينة نصر

صلاح

حملة جديدة لمساندة "صلاح"

صورة الخبر

السبب وراء مقتل مهندس "سد النهضة"

وزير الدفاع

"السيسى" يوجه رسالة للمصريين

يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الكسوف

بالفيديو.. يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الخسوف

الملك سلمان

قرار ملكي جديد للملك سلمان

وفاة 1000 معتقل تحت التعذيب في سجون بشار

وفاة 1000 معتقل تحت التعذيب في سجون بشار

البنك المركزي

المركزي يطرح غدًا أذون خزانة بـ16 مليار جنيه

طارق الزومروعاصم عبد الماجد

إحالة الزمر وعبد الماجد للمفتي

ارشيف

"السيسي" يقرر ترقية وزير الدفاع لرتبة فريق أول

اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد "6 شخصيات بارزة يجيبون عن السؤال: لماذا فشل عبد الناصر؟"، كما ننشر "«جمال» و«رابين» على مائدة واحدة.. مفاجآت مثيرة"، كذلك "أسرار «اغتيال عبد الناصر».. شهادات من داخل الإخوان".
وننشر أيضًا " تفاصيل لقاءات «الدعوة السلفية» بالمجلس العسكرى ومكتب الإرشاد"، وكذلك "«الأشعل» يُطلق مبادرة للوفاق الوطنى"، وأيضًا " تقرير عبرى: إسرائيل متورطة فى «سد النهضة»".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ 14 تغريدة لـ «علاء مبارك».. أعنفها قبل الأخيرة
ـ أسباب الصدام بين «الشعراوى والغزالى والباقورى وكامل» والإخوان
ـ جمهوريات الأجانب على أرض مصر (ملف)
ـ كيف طاردت لعنة الإخوان «الشاويش عطية»؟
ـ «تركة الإخوان» تشعل الصراع بين السلفيين فى مصر
ـ حزب «عنان» يتبرأ من البيانات المنسوبة له
ـ قيادى إخوانى بارز يدعو الجميع للحوار ونسيان الماضى
ـ أزمة وشيكة: الحكومة تفرض ضرائب على «السوشيال ميديا»
ـ تأديب «غطاس المجارى» بتهمة كسب تعاطف الرأى العام!
ـ الطلاق فى مصر.. وميض نار تحت الرماد.. والخراب مبدأه كلام 
ـ من يوقف «بهدلة» الأطفال فى دور الأيتام؟
ـ غموض حول البث الفضائى لمباريات الدورى
ـ حكاية بطل.. استبعدته «المجاملات» فى مصر.. فاحتضنته أمريكا
ـ حقيقة فتح بريطانيا باب اللجوء أمام المصريات؟
ـ مصرى متهم بالتحرش فى ألمانيا يثير ذهول المحكمة!
ـ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بـ«ماسبيرو» تثير الجدل

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» في جنازة شرف.. لم يحضر أحد
» تأجيل محاكمة متهم بالتجمهر بعين شمس
» بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب
» أردوغان يرسل طائرة خاصة لإسعاف هذا الداعية
» الذهب يرتفع في الأسواق ليسجل هذا الرقم
» صلاة الوالد المتوفى فى المنام صلاح حال لأبنائه
» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى