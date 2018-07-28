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غرامات على ذبح الأضاحى فى شوارع القاهرة

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عيد الاضحى

غرامة

محافظة القاهرة

الأضاحى

تدرس محافظة القاهرة، تطبيق غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه علي من يقوم بذبح أضاحى عيد الأضحى فى شوارع العاصمة، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة.

كما حذر الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، المواطنين والجزارين من إقامة شوادر الذبح في الشوارع، تنفيذًا لقرار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الخاص بذلك، كما منعت رئاسة الحي، ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات، مع ضرورة الالتزام بقرار محافظ على القاهرة، حيث تم توقيع غرامة 5000 جنيه على أحد المخالفين.

تأتى تلك التحذيرات مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يذبح عدد كبير من المواطنين أضاحيهم فى الشوارع ما يتسبب فى تلوثها وتشويه شكل الشوارع.

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