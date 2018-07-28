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المنيا

خطة عاجلة لمعالجة الصرف الصناعى بالمنيا

قبلي وبحري

محطت لصرف لصناعى بالمنيا
محطت لصرف لصناعى بالمنيا

جمال زكى

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محافظ لمنيا

وضع خطط

الصرف لصناعى

المنطقة لصنعية

قرر عصام البديوى، محافظ المنيا، تشكيل لجنة لوضع خطة عاجلة لمعالجة الصرف الصناعى بالمحافظة.

وجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي بضرورة إنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعى والتى من خلالها يتم تحويل المخلفات الصناعية عقب معالجتها إلى محطات الصرف الصحى للحد من تلوث مياه الشرب وتخفيف العبء عن المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لأهالى المحافظة.

أشار المحافظ إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد جدول زمنى لما سيتم تنفيذه على أرض الواقع من معاينة لكل مصنع بالمنطقة الصناعية وإجراء كل الدراسات اللازمة حول مخلفات تلك المصانع للبدء فى عمل وحدات المعالجة.

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