السيسى: ليست معنا عصا سحرية للإصلاح

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن عملية بناء الإنسان المصري هى عملية مجتمعية وليست عملية حكومية، فنحن لسنا معنا عصا سحرية لكي نقوم بعملية بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الوصول إلى التعليم الحقيقي للأبناء يحتاج إلى رحلة طويلة.

وأضاف الرئيس خلال كلمة له في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب والذي تستضيفه جامعة القاهرة: إصلاح الخطاب الديني مهم وضرري والسلام هو الأصل، فكلما كان فهم الإنسان للدين مناسبا كانت سلوكياته مناسبة.

وأشار إلى أن المجتمع المتماسك القوي حصانة ضد الضياع، نحن نسعى لإخراج الأمة من العوز الأخلاقي والمعنوي والاقتصادي فإننا نحترم الماضي ونحتاج لهوية مصرية متطورة للتعامل مع الواقع، لافتًا إلى أن الشائعات جزء من الحرب ضد المجتمع.

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