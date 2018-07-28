» «أجاي» و«أزارو» يقودان هجوم الأهلي أمام تاونشيب

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بقيادة الفرنسى باتريس كارتيورن، تشكيل فريقه لمواجهة تاونشيب البتسوانى، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع : محمد هانى، سعد سمير، ساليف كوليبالى، على معلول

خط الوسط : عمرو السولية، حسام عاشور، مؤمن زكريا، ووليد سليمان

خط الهجوم : جونيور أجاى، ووليد أزارو

ويلتقى الأهلى مع تاونشيب فى السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.


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