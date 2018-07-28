قائد جيش الأسد: «سنقاتل حتى ظهور المهدي»

28 يوليه 2018 - 04:27 م

أظهر مقطع فيديو يدعي فيه "سهيل الحسن"، الملقب بـ "النمر"، أن قوات النظام السوري بشار الأسد ستقاتل حتى ظهور "المهدي المنتظر" أو "الانتصار".

وتداول ناشطون المقطع الذي ظهر فيه (النمر) وهو يخاطب مجموعة من عناصره بقوله إنه "يعشق الموت من أجلهم"، وأنه "لا رجعة له لا إلى ابن ولا أم ولا أب ولا منزل، إلا أن يذل كل من يعادي بشار الأسد في هذا العالم"، على حد ادعائه.

وفي مقطع فيديو سابق ادّعى "النمر"، بأن رئيس النظام السوري "هو رسول الله في هذا الزمن"، وفق زعمه.