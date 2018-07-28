وفاة «أم الأهلاوية».. ماذا قال«أبوتريكة» في نعيها؟

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وفاة

محمد أبوتريكة

ام الأهلاوية

أم أحمد

توفت صباح اليوم السبت الحاجة أم أحمد الشهيرة بـ«أم الأهلاوية»، والتي تعمل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة.

لم يفوت نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، خبر وفاتها إلا وقد نعاها ونشر صورة تجمعه بها قائلًا :« الحاجة أم أحمد عاشت بين جدران النادي الاهلي وأحبته كما تحب الام ولدها .رحمة الله عَلَيْكِ واسكنك فسيح جناته وغفر الله لكِ».

واشتهرت الحاجة أم أحمد بعد أن نُشر لها صورًا في شهر أكتوبر من عام 2011 اثناء توجه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى السويس استعدادًا لمواجهة بتروجيت في بطولة الدوري وقتها.

وحرصت أم أحمد التي اُطلق عليها أم الأهلاوية على توجيه الدعوات للاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمد أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات بجانب الجهاز الفني الذي كان يقوده وقتها البرتغالي مانويل جوزيه.

واشتهرت «أم الأهلاوية» داخل أرجاء النادي الأهلي في هذه الفترة بحرصها الدائم على مقابلة اللاعبين قبل التوجه للمعسكرات من أجل خوض المباريات ثم قيامها بالدعاء للفريق من أجل حصد نقاط الفوز.




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