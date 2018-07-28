تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام للجماعات الإرهابية بحلوان

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قتل الضباط

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس أولي جلسات محاكمة 18 متهمًا بحلوان لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أسسوا المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية بحلوان، والانضمام إلى تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور  لجلسة 28 أكتوبر المقبل للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم حيازة أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك والتجمهر، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل والشروع في قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد نقطة شرطة عين حلوان كما وجهت اتهامات بالشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة حلوان.

كما وجهت لهم اتهامات التخريب العمدي لموال ثابتة ومنقولات للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بان عمدوا قطع أبراج الكهرباء بمناطق التين والصف وقرية عرب منشآت سليمان باطفيح والكريمات والبساتين وعرب المنيرة واستهدف غرفة التحكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين استخدام عبوة ناسفة.



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