» مجموعة الأهلي.. الترجي يتغلب على كمبالا سيتي

28 يوليه 2018 - 05:23 م

تغلب الترجي الرياضي التونسي على كمبالا سيتي الأوغندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «مانديلا الوطني» بالعاصمة الأوغندية «كمبالا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الترجى الوحيد عن طريق هيثم الجوينى فى الدقيقة 41 من عمر المباراة التى شهدت طرد كارليس لوكاجو حارس كمبالا سيتى فى الدقيقة 88 لحصوله على «إنذارين».

ورفع الترجى التونسى رصيده من النقاط إلى 10 فى صدارة المجموعة الاولى بينما توقف رصيد كمبالا سيتى عند ثلاث نقاط.

وسيحسم الترجى تأهله للدور ربع النهائى اليوم حال نجاح النادى الاهلى فى تحقيق الفوز خارج ملعبه على تاونشيب بطل بوتسوانا، فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل، حيث سيحتفظ فى تلك الحالة الترجى بصدارة المجموعة الاولى رافعاً رصيده إلى 10 نقاط، متفوقاً على الاهلى بفارق ثلاث نقاط، بينما سيتوقف رصيد ناديا كمبالا سيتى وتاونشيب عند ثلاث نقاط فقط قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.