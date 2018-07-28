برلماني: هذه ما سيجنيه الشباب من المؤتمر الوطني السادس

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البرلمان

الدولة

الرئيس السيسي

تمراز

مؤتمرات الشباب

أثنى رائف تمراز، عضو مجلس النواب، على مؤتمرات الشباب التي تنظمها الدولة من وقت لأخر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس يبعث من خلالها رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة شباب.

وأضاف «تمراز»، خلال حديثه لـ«المصريون»، أن هناك مكاسب كثيرة سيجنيها الشباب والدولة من وراء تلك المؤتمرات، أولها أنها ستحفز الشباب على الوقوف بجوار وطنهم، وكذلك ستدعم الشعور الوطني لديهم، لا سيما أن من يحاورهم ويستمع إليهم هو رأس الدولة بنفسه.

عضو مجلس النواب، أشار إلى أنه سينتج عنها أن الدولة ستمنح الشباب أراضي زراعية بطريقة حق الانتفاع بدلًا من دفع المال، وهذا أمر جيد لابد من الإشارة إليه.

فيما، قال سامي المشد، عضو مجلس النواب، في تصريحه لـ«المصريون»، أن المؤتمر الوطني السادس للشباب، هو استكمالًا لوعود الرئيس، بشأن تفعيل الاتصال المستمر بالشباب، مثنيًا على اهتمام الرئيس المستمر بالشباب.


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