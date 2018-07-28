جامعة طنطا تكرم وفود طلاب الجامعات العربية

كرمت جامعة طنطا اليوم، السبت، طلاب وفود الجامعات العربية الأربعة المشاركة في برنامج التبادل الطلابى "سلطنة عمان واليمن وفلسطين والأردن" بعد انتهاء مدة تدريبهم في الجامعة ومنحتهم جامعة طنطا شهادات تقدير وهدايا تذكارية كنوع من الشكر والترحيب بهم في السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا، استقبلت في بداية يوليو الجاري عددًا من طلاب 4 جامعات عربية، بهدف تدريبهم ضمن برنامج تدريب طلاب الجامعات العربية.

حضر حفل التكريم الدكتور صالح الغزي، عميد شئون الطلاب بجامعة نزوي العمانية ، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد العشري، مدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا.











