  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:02 م
بحث متقدم
جامعة القاهرة

سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

الاهلى وتاونشيب

بث مباشر.. مباراة الأهلي وتاونشيب

قيادات بجهاز الشرطة

مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم: طالب الثانوي سيؤدي الامتحان بالكتاب

تقليد وزير الدفاع

لهذه الأسباب قلًد الشباب وزير الدفاع رتبته الجديدة

جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)

الموساد نفذ 800 عملية اغتيال خلال العقد الماضي

ماسبيرو

تحليل المخدرات بـ «ماسبيرو» يثير الجدل

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب

الرئيس: هاشتاج «ارحل يا سيسي» زعلني

أبوتريكة مع أم أحمد

وفاة «أم الأهلاوية».. ماذا قال«أبوتريكة» في نعيها؟

جامعة طنطا تكرم وفود طلاب الجامعات العربية

قبلي وبحري

جامعة طنطا تكرم وفود طلاب الجامعات العربية في ختام " برنامج التبادل الطلابي "
جامعة طنطا تكرم وفود طلاب الجامعات العربية في ختام " برنامج التبادل الطلابي "

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

البرادعي: العرب لا يفهمون متطلبات النهضة

#

طلاب الثانوية العامة للمكفوفين في القليوبية: "الامتحان سهل"

#

فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل

#

إعلامي يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية

جامعه طنطا

وفود الجامعات العربية

برنامج التبادل الطلابى

كرمت جامعة طنطا اليوم، السبت، طلاب وفود الجامعات العربية الأربعة المشاركة في برنامج التبادل الطلابى "سلطنة عمان واليمن وفلسطين والأردن" بعد انتهاء مدة تدريبهم في الجامعة ومنحتهم جامعة طنطا شهادات تقدير وهدايا تذكارية كنوع من الشكر والترحيب بهم في السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا، استقبلت في بداية يوليو الجاري عددًا من طلاب 4 جامعات عربية، بهدف تدريبهم ضمن برنامج تدريب طلاب الجامعات العربية.

حضر حفل التكريم الدكتور صالح الغزي، عميد شئون الطلاب بجامعة نزوي العمانية ، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد العشري، مدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا.





 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وتاونشيب
» «مجدي السطري».. طفل فلسطيني يستشهد مرتين
» «العاق».. يذبح والده ويدفنه بجوار المنزل
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» «عباس»: سنخبر مصر بموقفنا حول المصالحة غدًا
» حيوان مفترس يهاجم طنطا ويصيب 11 شخصًا
» مجموعة الأهلي.. الترجي يتغلب على كمبالا سيتي
» قائد جيش الأسد: «سنقاتل حتى ظهور المهدي»
» اتحاد الكرة: هناك حكام حصلوا على دولارات من «بيراميدز»
» التحقيق مع طالبة سويدية منعت «ترحيل لاجئ إلى الموت»
» تأجيل محاكمة متهم بذبح طبيب داخل عيادته

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:28 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى