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شركة يابانية تنشر إعلاناتها على آباط الفتيات!

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شركة يابانية تنشر إعلاناتها على آباط الفتيات
شركة يابانية تنشر إعلاناتها على آباط الفتيات

متابعات - خالد الشرقاوي

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شركة يابانية

آباط الفتيات

إعلانات مبتكرة

في ظاهرة غريبة من نوعها، قامت شركة الإعلانات اليابانية "The Wakin‎o "، بنشر الإعلانات على آباط فتيات الدعاية لديها.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي صورا للفتيات بإعلانات لصقت على آباطهن، ومن بين الإعلانات التي نشرت على أجساد الفتيات ملصقات تروج لوكالة مباحث خاصة وموقع إلكتروني للتوظيف ودعاية لمدرسة فنية، وفق موقع "SoraNews24‎ ".

وأكد منشور الموقع أن خدمات وكالة الإعلانات حققت نجاحا فعليا من "المكان الجديد"، وخاصة لصالح صالونات التجميل وخدماتها المميزة في إزالة الشعر دون ألم.

وتعد شركة "The Wakino " الآن مشاريع إعلانية مستقبلية وتدعو إليها فتيات وفتيان إعلان جدد، للمشاركة بهذه الحملة "المبتكرة" في الدعاية، وتخطط الشركة أيضا لإجراء مسابقة جمال للـ "آباط".



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