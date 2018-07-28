  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

الكاردينال ثيودور ماكاريك

عزل مسئول بالفاتيكان بسبب تجاوزات جنسية

قضية فض رابعة

محاميا«الإخوان»:ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد«إعدامات رابعة»

الرئيس السيسي

«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

أرشيفية

«عنتيل الأطباء» يكشف سبب ممارسة الجنس مع المريضات

قيادات بجهاز الشرطة

مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

جامعة القاهرة

سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

ماسبيرو

تحليل المخدرات بـ «ماسبيرو» يثير الجدل

فرجاني ساسي

صورة.. «ساسي» يشارك في مران الزمالك لأول مرة

بالصور.. طالب ياباني يصنع تماثيل من الحشرات الحية!

الصفحة الأخيرة

طالب ياباني يصنع تماثيل من الحشرات الحية!
طالب ياباني يصنع تماثيل من الحشرات الحية!

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الزيات لقادة الفكر : اخرجوا من التيه

#

القبض على طالب واقتياده إلى جهة غير معلومة

#

داعية سلفي يطالب الحكومة بالسماح للقاصرات بالزواج

#

للمرة الثانية.. غرق طالب فى بحر يوسف

منوعات

اليابان

تماثيل

حشرات حية

بعد نشره صورًا فوتوغرافية لتماثيل صنعها من الحشرات الحية أو بقاياها، بات طالب ياباني نجما على موقع "تويتر".

وأبدع الطالب، وهو من مدينة أوساكا اليابانية، أول تمثال له لعرضه ضمن نشاط مدرسي، ثم نشر صورته على تويتر، حيث سجل نفسه باسم ride_hero _.

وتظهر مهارة الشاب ودقته عند مقارنة التماثيل التي يصنعها بالشخصيات الخيالية من الأفلام، وعلق على إحداها قائلا: إن الوحش الذي أبدعه "أتى من كوكب آخر ليستولي على الأرض".

وقالت صحيفة "Sora News " إن تماثيل الفتى مصنوعة من حشرات مختلفة، يجمعها ويشكلها في هياكل متقنة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يُرسل استغناء "الشناوي" لـ"بيراميدز"
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» صورة.. «ساسي» يشارك في مران الزمالك لأول مرة
» الكشف عن سبب وفاة «مي سكاف»
» بالفيديو.. الأهلي يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال
» مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم في قليوب
» «مجدي السطري».. طفل فلسطيني يستشهد مرتين
» مصرع 49 شخصًا بسبب فيضانات وانهيارات في الهند
» الموساد نفذ 800 عملية اغتيال خلال العقد الماضي
» «العاق».. يذبح والده ويدفنه بجوار المنزل
» «عباس»: سنخبر مصر بموقفنا حول المصالحة غدًا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى