سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

28 يوليه 2018 - 07:00 م

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، ولمدة يومين، لمناقشة قضايا الصحة والتعليم، فضلا عن إجابة الرئيس عن أسئلة المواطنين في كافة المجالات.

وحول أسباب عقد المؤتمر في جامعة القاهرة، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن مؤتمر اليوم يعد من أهم المؤتمرات الشبابية، مضيفا أن المؤتمر ينعقد داخل جامعة القاهرة وهي رسالة في حد ذاتها، تكشف مدى اهتمام الرئيس بالشباب، والسبب الثانى لأهمية المؤتمر، بحسب عامر، هو أنه يعطي أولوية قصوى لعلاج جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم والصحة، فضلا عن مشاركة 3 آلاف شاب فيه.

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أن نواب لجنته سيتابعون جميع المناقشات التي سيشهدها المؤتمر السادس، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى سوف تصدر عنه، عن طريق التقدم بمشروعات القوانين اللازمة إذا كانت هناك توصيات، وقرارات صادرة عن المؤتمر تحتاج إلى تشريعات لتنفيذها، وكذلك عن طريق إلزام الحكومة بتنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر.

ومن جانبه حدد سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، أسباب اختيار السيسي لجامعة القاهرة لعقد المؤتمر السادس للشباب بها، في كونها رمزا للعلم ليس في مصر فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح العميري أن الرئيس السيسي، حريص على التواصل مع الشباب، ولهذا عقد 5 مؤتمرات بشرم الشيخ، والقاهرة، وأسوان، والإسماعيلية، والإسكندرية، واليوم في جامعة القاهرة.

ولفت النائب إلى أن مؤتمر اليوم يشهد أكبر مشاركة للشباب، من جميع الجامعات وأكبر عدد من الأسئلة من المواطنين، أكثر من 600 ألف سؤال.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للمؤتمر، غدا الأحد، جلستين أخرتين، الأولى، بعنوان "تطوير منظومة التأمين الصحي"، وتشارك فيها وزيرة الصحة وعدد من عمداء كليات الطب، والأطباء الشباب، والثانية بعنوان؛ "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".