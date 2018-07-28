» صدمة في جهاز الأهلي بسبب إصابة «أجاي»

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اجاي
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المصريون

الاهلى

اجاى

خالد محمود

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم إصابة النيجيري جونيور أجاي، التي تعرض لها خلال مباراة تاونشيب، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد "محمود"، أن الإصابة التى تعرض لها النيجيرى جونيور أجاي في صابونة الركبة، وستؤدي إلى غياب اللاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وأشار مراسل قناة الأهلى من بتسوانا، إلى أن طبيب الفريق أضاف إنه من المقرر أن يجرى أجاي أشعة رنين مغناطيسى على ركبته فور العودة إلى القاهرة لتحديد الفترة التى سيحتاجها لتلقى العلاج.

وكان أجاي تعرض للإصابة في الركبة بعد التحام لاعب تاونشيب معه، ليغادر المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه ساليف كوليبالي.


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