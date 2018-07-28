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كأس الأبطال.. يوفنتوس يهزم بنفيكا 2/4

الرياضة

اليوفنتوس وبنفيكا
اليوفنتوس وبنفيكا

أمير سعد

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المصريون

يوفنتوس

بنفيكا

كأس الأبطال

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره بنفيكا البرتغالى بنتيجة 4 – 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء القو الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب "رد بول أرينا" ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية.

كان فريق بنفيكا البادئ بالتسجيل عن طريق أليخاندرو جريمالدو من ضربة حرة مباشرة نفذت بطريقة رائعة فشل حارس يوفنتوس فى التصدى لها.

ونجح لوكا كليمينزا فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 84 من زمن اللقاء، عن طريق مجهود فردى مميز قبل أن يسدد الكرة بطريقة قوية فى المرمى.

واحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح وفقا لقوانين البطولة، ونجح اليوفى فى حسمها بنتيجة 4 - 2، بعدما أهدر الفريق البرتغالى ركلتين.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز فى مباراته الأولى بالبطولة على حساب فريق بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 2 – 0، بينما بنفيكا حقق الفوز بركلات الترجيح 4 – 3، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2 – 2. 

 

 


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