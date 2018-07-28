وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الدروس الخصوصية

28 يوليه 2018 - 10:52 م

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مصر ستكون من أفضل 20 دولة في مجال التعليم حال تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، لافتَا إلى أن الوزارة تقوم بإنشاء منظومة تعليمية جديدة تمامًا تبدأ من مرحلة رياض الأطفال، وفي نفس التوقيت يتم تحسن طريقة التعليم في مرحلة الثانوية العامة التي لا يتم التعليم فيها بشكل جيد.

وأوضح "شوقي"، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن مجموع تعداد المدارس الدولية لا يزيد عن 1% وهو ما يوزاي 300 مدرسة من أصل 55 ألف مدرسة حكومية، وإذا كان التعليم الحكومي جيد فهذا سيؤدي إلى إقبال أولياء الأمور عليه أكثر من المدارس الأخرى.

وأضاف أن الدورس الخصوصية لن يكون لها أي موقع من الإعراب في المنظومة التعليمية الجديدة، لأن التابلت الذي سيحصل عليه الطالب سيكون به آلاف من المواد التعليمية التي تغني الطالب عن الدروس الخصوصية، خلاف أن الامتحانات ستكون غير مركزية.

