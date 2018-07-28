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هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر بالسودان

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية، رصد هزة أرضية اليوم السبت بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في عمق البحر الأحمر، على بُعد 160 كلم من ميناء بورتسودان.
وذكرت الهيئة - في بيان صحفي- أن محطات رصد الزلازل التابعة للهيئة في كل من مناطق (محمد قول- أبوحمد- مَروي- جبل الأولياء) رصدت هزة أرضية في عمق البحر الأحمر في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.
وكشف مدير عام الهيئة محمد أبوفاطمة - بحسب البيان- أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، وأرجع الهزة إلى التركيب الجيولوجي الممتد من غرب إفريقيا إلى شمال شرق السودان، الذي يتقاطع مع صدع البحر الأحمر ويمتد باتجاه شمال غرب/ جنوب شرق بالبلاد.

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