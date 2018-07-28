هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر بالسودان

28 يوليه 2018 - 11:06 م

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية، رصد هزة أرضية اليوم السبت بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في عمق البحر الأحمر، على بُعد 160 كلم من ميناء بورتسودان.



وذكرت الهيئة - في بيان صحفي- أن محطات رصد الزلازل التابعة للهيئة في كل من مناطق (محمد قول- أبوحمد- مَروي- جبل الأولياء) رصدت هزة أرضية في عمق البحر الأحمر في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

