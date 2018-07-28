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دلالات تقليد وزر الدفاع رتبته الجديدة بـ"مؤتمر الشباب"

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي

المصريون ـ متابعات

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أكد طارق عبدالعزيز، خبير البروتوكول الدولي والمراسم، أن الصورة الذهنية لترقية الرتب العسكرية هي في الأماكن العسكرية، وإن ترقية الفريق أول محمد زكي في جامعة القاهرة مقبول طالما في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن حقه كسر القواعد، لأن قواعد الترقية حقه فقط.
وأوضح "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، أن «ترقية الفريق أول محمد زكي في الجامعة له رسائل بوجود السيسي ورئيس الوزراء والقيادات، ومن الرسائل أن الشباب والجيش يد واحدة»، مضيفًا أن «حضور رئيس الجمهورية احتفالات تقليد الرتب العسكرية يجعلها صحيحة لو أجريت في أي مكان أو احتفال».
وأشار خبير البروتوكول الدولي إلى أن "الرئيس السيسي أراد توصيل رسالة من تقليد وزير الدفاع رتبته الجديدة في مؤتمر الشباب، والرئيس السادات رقى مبارك إلى رتبة فريق في مجلس الشعب بعد حرب أكتوبر، والرئيس السابق مبارك رقى الفريق مهاب مميش أيضًا أثناء احتفالية ما".

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