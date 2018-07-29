"الأطباء" تكشف تفاصيل مثيرة بشأن "عنتيل الدقهلية"

29 يوليه 2018 - 01:11 ص

علق الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الاطباء، على واقعة قيام طبيب بالدقهلية بتصوير المريضات دون علمهن، قائلًا: «دي مخالفة أخلاقية فظيعة وغير مقبولة وتصرفات ليست لها علاقة بآداب المهنة».



وأوضح وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم سيد على، أن لائحة اَداب المهنة تمنع الطبيب من توقيع الكشف الطبي على سيدة مريضة إلا في حالة وجود الحكيمة أو أحد أقاربها.

