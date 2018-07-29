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مرتضى منصور يفتح النار على "الغيطي" لهذا السبب

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

المصريون ـ متابعات

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عاتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الإعلامي محمد الغيطي، بسبب موقفه من مداخلة مالكة قناة «ltc»، سميرة الدغيدي، بعد تهديدات رئيس النادي بإيقاف بث القناة.
وقال، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «يا محمد أنت متصور فيديو وأنت داخل مع مدير القناة ومحاميها عشان تمضي، خلاص! بفهمك يا محمد لما (...) دي تعمل معاك مداخلة، تقول لها استوب».
وأضاف: «إوعى اللعبة دي معايا يا محمد، بلاش أنا، ومعانا الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناخد حقنا بالقانون».
وفي مداخلة سابقة مع «الغيطي»، الأسبوع الماضي، قالت مالكة القناة إن مرتضى منصور هددها بغلق القناة بسبب برنامج الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان.
وأضافت أن رئيس النادي «هددها وأسرتها بسبب برنامج عبدالناصر زيدان»، وأنها «شعرت بأذى نفسي لأنني خفت من مرتضى»، موضحة أن تكلفة إنتاج برنامج «زيدان» تبلغ 3 ملايين جنيه، في حين يتكلف برنامج الزمالك 6 ملايين، وقالت: «أنا مش هعمل البرنامج ده عشان أنا مش هنقض العقد اللي أنا عاملاه».

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